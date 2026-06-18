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DMM'den vatandaşlara NATO Zirvesi öncesi uyarı: Gönderilen doğrulama talepleri gerçeği yansıtmıyor

DMM'den vatandaşlara NATO Zirvesi öncesi uyarı: Gönderilen doğrulama talepleri gerçeği yansıtmıyor

16:1418/06/2026, Perşembe
AA
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DMM'den 'NATO Zirvesi' adıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
DMM'den 'NATO Zirvesi' adıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), "Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerekçe gösterilerek, vatandaşlara ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu dolandırıcılık girişimleri, e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden 'Hesabınız askıya alınacak', '24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın' gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır. Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır. Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur."



#DMM
#NATO Zirvesi
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