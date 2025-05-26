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Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı aranıyor

Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı aranıyor

10:1426/05/2025, Pazartesi
IHA
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Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için arama çalışması başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gitti. Beraberindeki grup ile Adatepe köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşe başladı. Bir süre sonra grup Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu görmeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle de kayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.


Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.




#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
#doğa yürüyüşü
#afad
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