Doğru tercih için uzmanlara danışın

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, "Öğrenciler tercih başvurusunda bulundular ama yerleşemediler, puanları düşmez. Tercih başvurusunda bulundular. Yerleştiler. Kayıt yaptırmasalar dahi 2025'te OBP'leri yarı yarıya düşer. Özel yetenekle bir yeri kazandılar. Fakat kayıt yaptırmadılar. Burada OBP düşmüyor. Hüküm çok açık. Merkezi yerleştirmeyle yerleşen kayıt yaptırsın yaptırmasın OBPS'i düşüyor. Ama özel yetenek sınavıyla bir yeri kazanan kayıt yaptırmadığı zaman düşmüyor. Kayıt yaptırırsa düşüyor." diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE DEĞİL BÖLÜME ODAKLANSINLAR

Öğrencilerin tercih yaparken Rehber öğretmen ve deneyimli öğretmenlerden yararlanmaları gerektiğine dikkat çeken Beledioğlu, "Kim olduğunu bilmedikleri, sosyal medyada boy gösteren fenomen meşeli kişilerden yararlanmasınlar yoksa bedel ödüyorlar aksi halde. Hocalarından yararlansınlar. Kılavuzu mümkünse dikkatlice okusunlar. Geleceği olan meslekleri seçsinler ve üniversite değil, bölüm öncelik tutsunlar. Üniversiteye değil okuyacakları bölüme odaklasınlar." ifadelerini kulandı.

ÜNİVERSİTENİN ŞARTLARINA BAKSINLAR

Öğrencilerin tercih yaparken geçen senenin sıralamasına bakmaları gerektiğini söyleyen Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Mutlaka kendi sıralamalarının altında da bölümler yazsınlar. Çünkü kontenjan değişikliği puanları ve sıralamaları olumsuz etmeyecektir. Yeni açılan bölümleri tercih ederken yeni açılan bölümün yakınındaki bir bölümün sıralamasına baksınlar. Puansız olması her geleni alacağı anlamına gelmez. Bunlara mutlaka bakıp tercih listelerine alsınlar. Tercih yaparken öğrenciler puana bakıyorlar, sıralamaya bakmıyorlar burada hata yapıyorlar. Vakıf üniversitelerini ücretsiz zannediyorlar. Vakıf üniversiteleri ücretli okullardır. bir vakıf üniversitesinin tam burslusunu yazacakken tercih listesinde kodları karıştırıp ücretlisini yazıyorlar. Yani tercih kodlarına dikkat etmiyorlar. Üniversiteye yerlerine bakmadan tercih yapıyorlar. Ulaşım problemi olan gidemeyecekleri üniversiteleri tercih ediyorlar. O yüzden seçilecekleri üniversitelerin yerine mutlaka baksınlar." dedi.

YENİ BÖLÜMLERİN GELECEĞİ VAR