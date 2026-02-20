Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay’ın güney kıyılarında rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimlerinden, doğu ve kuzeydoğu yönlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
