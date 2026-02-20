Yeni Şafak
8 ile sarı kodlu uyarı! İşte Meteoroloji'den 20 Şubat Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporu

8 ile sarı kodlu uyarı! İşte Meteoroloji'den 20 Şubat Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu raporu

Tuğba Güner
08:3920/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmurun ardından, hava sıcaklıkları perşembe günü arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Kırklareli, Rize, Muş, Şırnak, Batman, Siirt, Balıkesir'de ise yağmur ve sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da ise hafta sonu yağışlı hava ile beraber soğuk hava etkili olacak.İşte 20 Şubat Meteoroloji verilerine göre güncel hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösterecek. Batı kesimlerde yağış ve kuvvetli rüzgar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor. İşte 20 Şubat 2026 il il hava durumu tahminleri…

Bugün (20 Şubat) hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çığ ve kar uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kırklareli, Rize, Muş, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

8 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu












AYDIN °C, 19°C


Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu




DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmakta. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu




















TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA KAR VAR MI?


Son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da cuma günü parçalı ve çok bulutlu hakim olacak. Yağış beklenmiyor.


SABAH SAATLERİNDE DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Özellikle sürücüler ve erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

