Doğu Akdeniz'de son durum: Navtex uzatıldı Doğu Akdeniz'de yeni Oruç Reis kararı: Navtex 12 Eylül'e kadar uzatıldı Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis gemisinde, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2020, 22:03 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020, 22:47 Yeni Şafak