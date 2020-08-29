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Gündem Doğu Akdenizde yeni NAVTEX ilanı Atış yapılacak
ANKARA

Son dakika haberi: ​Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atışlı eğitim için yeni NAVTEX ilanı

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı: Atış yapılacak

Son dakika haberine göre; Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için NAVTEX ilan edildi. Yeni NAVTEX ilanında Doğu Akdeniz'de Türk donanma gemilerinin atış eğitimi yapacağı bölgenin koordinatları paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk donanma gemilerimiz...
Oruç Reis gemisine eşlik eden Türk donanma gemilerimiz...

Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor. Son dakika bilgilerine göre, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasından atış eğitimi yapılacağı bildirildi.

ATIŞ EĞİTİMİNİN YAPILACAĞI BÖLGENİN KOORDİNATLARI VERİLDİ

  • Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 1 Eylül'e kadar görevde olacak
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Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 1 Eylül'e kadar görevde olacak

ORUÇ REİS GÖREVDE

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

OKTAY: EN İYİ BİLENLER FRANSA VE YUNANİSTAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

  • Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir.
  • Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir” ifadelerine yer verdi.

Türk donanması savaş düzeninde: Mesajı hala almadın mı?
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Türk donanması savaş düzeninde: Mesajı hala almadın mı?

NAVTEX NEDİR?

İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

  • Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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