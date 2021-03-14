Gündem Doğu Anadoluda gece en düşük sıcaklık Ardahanda ölçüldü
ARDAHAN

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Ardahan
Ardahan

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zaman zaman da çok bulutlu olacak. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Tunceli'de 2, Iğdır'da 1, Erzincan'da ise 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 15, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 136, Sarıkamış'ta 99 ve Konaklı'da 70 santimetre kaydedildi.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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