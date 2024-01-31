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Doğu Ekspresi kaza yaptı: Demiryolu ulaşıma kapandı

Kayseri istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan Doğu Ekspresi, bir hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle demiryolu ulaşımı bir saat süreyle kapatıldı.

09:24 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:27 - 31/01/2024 Çarşamba
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Doğu Ekspresi
Doğu Ekspresi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Doğu Ekspresi treninin hafif ticari araca çarpması sonucu demiryolu 1 saat ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen kazada Z.K (49) idaresindeki 38 LA 077 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bariyerler kapanmak üzereyken karşıya geçmek istedi.


Bu sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden Doğu Ekspresi, hafif ticari araca çarptı. Aracın ön kısmı trenin çarpmasıyla koparken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Tren çarpışmanın ardından 100 metre sonra dururken, kaza nedeniyle Kayseri-Ankara ve Kayseri-Sivas demiryolu ulaşıma kapandı. Polis ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tren, 1 saat sonra yoluna devam etti. Maddi hasarın oluştuğu araç ise çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Doğu Ekspresi
#Kaza
#Kayseri
#Sivas
27 dakika önce
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