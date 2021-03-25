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YOZGAT

Doğum günü buluşmasında sır olay: Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı. Evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını açıklayan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, görgü tanıklarının Salkım'ın kazayla kendini vurduğunu ifade ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Doğum günü buluşmasında sır olay: Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu
Özlem Salkım

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi.

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

EVDEKİLERİN İFADESİ ALINIYOR

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın tabanca ile başından vurularak yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."


  • Salkım'ın Ankara’da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

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