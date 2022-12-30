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ANKARA

Doğum gününü kutladı: 2022’nin son zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri bu ay içinde ikinci kez buluştu. Külliye’deki görüşmede Erdoğan, doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli’nin doğum gününü de kutladı.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Doğum gününü kutladı: 2022’nin son zirvesi
Erdoğan, doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli’nin doğum gününü kutladı.

Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir ay içinde ikinci kez buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün yapılan görüşme 16.30’da başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. Baş başa yapılan görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Buluşmada, EYT takvimi, yıl sonu değerlendirmesi, Suriye ile normalleşme, terörle mücadele, başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa teklifi görüşüldü. 2023 yılının ilk haftalarına ilişkin Meclis gündemi, sözleşmeli personel konularında atılacak adımları da ele alan iki lider, yaklaşan seçimler ile buna dönük hazırlıkları da gözden geçirdi. İki lider en son 13 Aralık’ta Devlet Bahçeli’nin evinde görüşmüştü. Dünkü zirve ile iki lider bu yıl 8. kez bir araya gelmiş oldu.

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