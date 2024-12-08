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Doha'da kritik Suriye zirvesi: Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke son gelişmeleri ele aldı

Doha'da kritik Suriye zirvesi: Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke son gelişmeleri ele aldı

00:098/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
IHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Rusya temsilcisi ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Doha Forumu kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Rusya temsilcisi ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından Fidan'ın yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Rusya temsilcisi ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.



#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Suriye
#Doha

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