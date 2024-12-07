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Doha'da Suriye diplomasisi: Bakan Fidan Lavrov ve Arakçi bir arada

Doha'da Suriye diplomasisi: Bakan Fidan Lavrov ve Arakçi bir arada

16:407/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
AA
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Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiği bildirildi.
Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakanlar, toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor.


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Doha'da Suriye diplomasisi: Bakan Fidan Lavrov ve Arakçi bir arada
Dünya
07 Aralık, Cumartesi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.


Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Doha'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başladığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.


30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.


Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.


Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.


Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.


Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.


Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.



#Astana formatı
#Lavrov
#Rusya
#Hakan Fidan

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