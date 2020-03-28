Doktoru şok eden fotoğraf: Suç duyurusunda bulundu

Dünyanın kâbusu haline gelen koronavirüs salgını, fırsatçıları da harekete geçirdi. Stokçuluktan provakasyona pek çok konuda vatandaşı kandıran fırsatçıların son mağduru çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak oldu.

Suç duyurusunda bulundu

Albayrak'ın çalıştığı hastanenin web sitesinde yer alan fotoğrafını kullanan dolandırıcıların ilaç tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Hem satış yaptıkları web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında fotoğrafımı kullanan firmalardan şikayetçi olduk. Şikayetimizin ardından iki firmada görseli kaldırdı. Benim bilgim olmadan fotoğrafım kullanılmış. Bilmediğim, kullanmadığım ve hastalarıma da önermediğim bir ilaç" şeklinde konuştu.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak

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Doktor Jessica şeklinde ismini değiştirdiler

Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jessica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "Hazırladıkları ilanda fotoğrafımı kullanan kişiler, yabancı bir doktormuşum gibi gösterip yabancı bir üniversitede çalışan operatör doktor Jessica şeklinde ismimi de değiştirmişler "dedi.

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Şu zor günlerde yapılanlar çok üzücü



Dolandırıcıların koronavirüs salgınını fırsat bilerek kendi fotoğrafını kullanmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Albayrak, "Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken çıkar sağlamaya çalışan, halkın sağlığını tehlikeye atan fırsatçıların olduğunu görmek ve buna alet edilmek üzücü. Şu zor günlerde halkın sağlığını umursamayan fırsatçıların satış yapabilmek için kurguladıkları bir oyundur bu" dedi.