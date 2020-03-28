Gündem Doktoru şok eden fotoğraf Suç duyurusunda bulundu
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Doktoru şok eden fotoğraf: Suç duyurusunda bulundu

Koronavirüs salgınını fırsat bilen dolandırıcılar bu kez de hastalığa iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin haplarını piyasaya sürdü. Dolandırıcılar, özel bir hastanede çalışan uzman doktor Eda Albayrak'ın fotoğrafını kullanarak piyasaya sürdükleri vitamin ilaçlarını tavsiye ediliyormuş gibi gösterdi. Dolandırıcılar, hazırladıkları ilanları sosyal medya üzerinden de yayınladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak, dolandırıcıların fotoğrafını kullandıklarını öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Uzman Albayrak'ın ismi Jessica olarak değiştirildi.
Uzman Albayrak'ın ismi Jessica olarak değiştirildi.

Dünyanın kâbusu haline gelen koronavirüs salgını, fırsatçıları da harekete geçirdi. Stokçuluktan provakasyona pek çok konuda vatandaşı kandıran fırsatçıların son mağduru çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak oldu.

Suç duyurusunda bulundu

Albayrak'ın çalıştığı hastanenin web sitesinde yer alan fotoğrafını kullanan dolandırıcıların ilaç tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Hem satış yaptıkları web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında fotoğrafımı kullanan firmalardan şikayetçi olduk. Şikayetimizin ardından iki firmada görseli kaldırdı. Benim bilgim olmadan fotoğrafım kullanılmış. Bilmediğim, kullanmadığım ve hastalarıma da önermediğim bir ilaç" şeklinde konuştu.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak

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Doktor Jessica şeklinde ismini değiştirdiler

Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jessica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "Hazırladıkları ilanda fotoğrafımı kullanan kişiler, yabancı bir doktormuşum gibi gösterip yabancı bir üniversitede çalışan operatör doktor Jessica şeklinde ismimi de değiştirmişler "dedi.

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Şu zor günlerde yapılanlar çok üzücü


Dolandırıcıların koronavirüs salgınını fırsat bilerek kendi fotoğrafını kullanmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Albayrak, "Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken çıkar sağlamaya çalışan, halkın sağlığını tehlikeye atan fırsatçıların olduğunu görmek ve buna alet edilmek üzücü. Şu zor günlerde halkın sağlığını umursamayan fırsatçıların satış yapabilmek için kurguladıkları bir oyundur bu" dedi.

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