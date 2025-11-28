Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Dokuz yaşındaki çocuk elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybetti

Dokuz yaşındaki çocuk elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybetti

00:4228/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da 11 yaşındaki B.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan E.T. (9) yaralandı. Yaralı E.T., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin çöp konteyneri ve duvara çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bisikleti kullanan arkadaşı ise yaralandı.

Olay, Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki B.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan E.T. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.T., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi. Samsun’da tedavisi devam eden Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan B.S.’nin tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Ordu
#Elektrikli Bisiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum