Dolandırıcı sözlüğü

İstanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran çetenin şifreli kodlar sözlüğü olduğu ortaya çıktı. 160 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran 120 kişilik çetenin tuzağına düşen insanlar için ‘UP’, kandırıp parasını aldıkları insanlar için ise ‘konf etmek’ dedikleri tespit edildi.

‘YÜKSEK VOLÜM UP’LAR

Çetenin tuzağına düşürdükleri zengin insanlar için ‘yüksek volüm’, insanları kandırmak için uydurdukları türlü yalanlar için ‘game’ ve kandırıldığını anlayıp şikayetçi olmak için adli makamlara gidecek olanlar için ise ‘after’ dedikleri öğrenildi. Çete lideri için ‘big boss’, liderin sağ koluna ‘patron’, toplanan paraları bölüşmek için de ‘slaş’ kodunu kullanan çetenin aldatamadığı insanlar için ‘kik olmak’ kodunu kullandığı polis tarafından tespit edildi. Verimli olmayan ve insanları kandırmakta yetersiz olan çalışanlarına da ceza kesen çetenin, para cezası kesmek için kullandığı terimin ise ‘cari kesmek’ olduğu belirlendi.

DEVRE MÜLK SAHİPLERİ DOLANDIRILDI

Devre mülk sahibi olan insanlara ulaşan çetenin “Araplara yüksek fiyata satacağız” diyerek lüks ofislerine davet ettikleri insanlara yeni devre mülkler sattığı da ortaya çıktı. Devre mülk sahibi insanlara, “daha çok devre mülkünüz olsun, onları da yüksek fiyattan satalım diyerek” kandırdığı ve ikna olanların cep telefonlarından hızlı kredi kullandıkları tespit edildi. Daha çok para kazanmak isteyerek dolandırıcıların tuzağına düşenlerin mobil bankacılık hesaplarından krediler çeken dolandırıcıların, bu paraları 3. kişilerin hesaplarına havale ettikleri de polis tarafından belirlendi. Dolandırıcıların tuzağına düşen bir kişinin hem elindeki devre mülkünü kaybettiği hem de 4 ayrı devre mülk alma bahanesiyle çeşitli bankalardan 1 milyon lira kredi kullandırılarak dolandırıldığı da ortaya çıkarıldı.



