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Donanma'ya taze kan

Donanma'ya taze kan

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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TCG Koçhisar.
TCG Koçhisar.

Türkiye’nin denizlerdeki gücünü pekiştirecek Hisar sınıfı TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi yarın İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek törenle hizmete alınacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirilecek törende envantere girecek olan TCG Koçhisar, donanmanın açık denizlerdeki etkinliğini ve vurucu gücünü daha da artıracak.

ROMANYA’YA TÜRK İMZALI KORVET

Törende ayrıca İstanbul’da inşa edilen Contraamiral Roman (261) korveti de Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Teslimat, Türk savunma sanayiinin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelere ileri teknoloji deniz platformları ihraç eden küresel bir oyuncuya dönüştüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.



#Tcg Koçhisar
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#Savunma Sanayi
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