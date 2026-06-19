Donanma'ya taze kan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirilecek törende envantere girecek olan TCG Koçhisar, donanmanın açık denizlerdeki etkinliğini ve vurucu gücünü daha da artıracak.

Törende ayrıca İstanbul’da inşa edilen Contraamiral Roman (261) korveti de Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Teslimat, Türk savunma sanayiinin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelere ileri teknoloji deniz platformları ihraç eden küresel bir oyuncuya dönüştüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.