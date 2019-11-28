Dönüş için 655 nokta

Türkiye’de bulunan Suriyeliler, kendi istekleri ile ülkelerine gönderiliyor. Dönüş talebinde bulunanlar “gönüllü geri dönüş istek formu” doldurarak Türkiye’den çıkabiliyor. 15 Kasım tarihi itibariyle Gaziantep Karkamış Hudut Kapısı’ndan 126 bin 808, Kilis Öncüpınar Hudut Kapısı’ndan 89 bin 906, Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı’ndan 151 bin 503 olmak üzere toplam 368 bin 217 Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine gönüllü döndü.

İNSANİ YARDIM VE ALTYAPI

Türkiye ise hem dönüşü özendirmek hem de yeni göçün önüne geçmek için bölgedeki insani yaşam kriterlerini yükseltmek için çalışmalarını artırıyor. Türkiye, 655 noktadan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde AFAD koordinasyonunda insani yardım faaliyetleri ile bölgenin alt yapı ve imarına ilişkin çalışmalarını yürütüyor.

7 BİN 234 TIR GIDA

Söz konusu noktaların insani yardım kısmında 520 binden fazla kişiye 7 bin 234 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

368 bin gıda kolisi, 2,9 milyon sıcak yemek, 459 bin gıda dışı malzeme, 10,6 milyon ekmek, 193 bin öğrenciye eğitim hizmeti, 2 milyon poliklinik hizmeti, 36 bin ameliyat, 17 bin 750 doğum, 92 bin tedavi sağlandı.

SPOR UNUTULMADI

Sağlık, eğitim gibi hizmetlerin sürekliliği için ise fiziki çalışmalara ağırlık verildi. 653 yatak kapasiteli 6 hastane inşa edilirken 788 okulun, 42 sağlık ocağının, 773 caminin bakım ve onarımı bakım yapıldı. Sosyal hayat ve spor için ise 19 futbol sahası, 2 gençlik merkezi ve 1 stadyum (Afrin) yapıldı.

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Şefkat eli

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi’nin TSK ve devlet kurumlarınca onarıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor.”