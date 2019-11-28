Gündem Dönüş için 655 nokta
POLİTİKA

Dönüş için 655 nokta

Türkiye, Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelere sığınmacıların dönüşü için hizmet ve fiziki alt yapıyı güçlendiriyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesinin 655 değişik noktasında insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra alt yapı ve imarına ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tel Abyad
Tel Abyad

Türkiye’de bulunan Suriyeliler, kendi istekleri ile ülkelerine gönderiliyor. Dönüş talebinde bulunanlar “gönüllü geri dönüş istek formu” doldurarak Türkiye’den çıkabiliyor. 15 Kasım tarihi itibariyle Gaziantep Karkamış Hudut Kapısı’ndan 126 bin 808, Kilis Öncüpınar Hudut Kapısı’ndan 89 bin 906, Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı’ndan 151 bin 503 olmak üzere toplam 368 bin 217 Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine gönüllü döndü.

İNSANİ YARDIM VE ALTYAPI

Türkiye ise hem dönüşü özendirmek hem de yeni göçün önüne geçmek için bölgedeki insani yaşam kriterlerini yükseltmek için çalışmalarını artırıyor. Türkiye, 655 noktadan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde AFAD koordinasyonunda insani yardım faaliyetleri ile bölgenin alt yapı ve imarına ilişkin çalışmalarını yürütüyor.

7 BİN 234 TIR GIDA

Söz konusu noktaların insani yardım kısmında 520 binden fazla kişiye 7 bin 234 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

368 bin gıda kolisi, 2,9 milyon sıcak yemek, 459 bin gıda dışı malzeme, 10,6 milyon ekmek, 193 bin öğrenciye eğitim hizmeti, 2 milyon poliklinik hizmeti, 36 bin ameliyat, 17 bin 750 doğum, 92 bin tedavi sağlandı.

SPOR UNUTULMADI

Sağlık, eğitim gibi hizmetlerin sürekliliği için ise fiziki çalışmalara ağırlık verildi. 653 yatak kapasiteli 6 hastane inşa edilirken 788 okulun, 42 sağlık ocağının, 773 caminin bakım ve onarımı bakım yapıldı. Sosyal hayat ve spor için ise 19 futbol sahası, 2 gençlik merkezi ve 1 stadyum (Afrin) yapıldı.

Şefkat eli

  • Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi’nin TSK ve devlet kurumlarınca onarıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor.”

Tel Abyad canlandı
DÜNYA
Tel Abyad canlandı

Türkiyeden NATOya rest

Türkiye'den NATO'ya rest

​Londra zirvesi öncesi ilişkilere yönelik endişeler arttı.
PKK’ya Rusya koruması

PKK’ya Rusya koruması

​Moskova yönetimi, PKK'nın sözde yöneticileriyle görüştü.
Daima hazır

Daima hazır

Mehmetçik dosta güven, düşmana korku veriyor.
200 PKK’lı kıstırıldı

200 PKK’lı kıstırıldı

​Operasyona 2 bin 250 asker ve polis katılıyor.
Suya yüzde<br>80 gizli zam

Suya yüzde
80 gizli zam

​Tasarı bugün İBB Meclisi'nde ele alınacak.
Film gibi kaçış

Film gibi kaçış

​Teslim olan teröristler kaçış hikayelerini anlattı.

Dönüş için<br>655 nokta

Dönüş için
655 nokta

​Sığınmacıların dönüşü için alt yapı güçlendiriliyor.

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Emoji ile saldırı emri

Emoji ile saldırı emri

PKK'lı terörist örgütün şifreli talimatlarını sorguda anlattı.
Arnavutluk’ta OHAL

Arnavutluk’ta OHAL

​Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi.
Sera A.Ş<br>görücüye çıktı

Sera A.Ş
görücüye çıktı

​Dünyanın en büyük seracılık fuarı kapılarını açtı.
Meyve sebzeye<br>anlık takip

Meyve sebzeye
anlık takip

​Artık manipülasyonlar anlık izlenebilecek.
Diyanet <br>görevlileri katılmadı

Diyanet
görevlileri katılmadı

Müftülükten, İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması.
MİT ve Emniyet <br>operasyonuyla yakalandılar

MİT ve Emniyet
operasyonuyla yakalandılar

Eski İran istihbarat görevlisi İstanbul'da öldürülmüştü.
İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu
Gündem

İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu

İzmir'de yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki ABD vatandaşı James Edward Steidel, 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul Karaköy'de ölü bulunması dikkatleri çekmişti.
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Türkiye'nin yarısı yağışa teslim
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Türkiye'nin yarısı yağışa teslim

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı
Gündem

Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen opesrayonda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.