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Dönüşümde lider Esenler

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yeni dönem projelerini tanıttı. Kiracılar için 1000 sosyal konut, 10 bin araçlık otopark ve ücretsiz belediye düğün salonu sözü veren Göksu, “Esenler sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler’de 60 bin konut dönüşümü yapıldı” dedi.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:16 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu, dün düzenlenen 'Türkiye Yüzyılının Esenler’i #YaparımBilirsin' tanıtım toplantısında yeni projelerini açıkladı. Kentsel dönüşümü Türkiye'de en başarılı şekilde uygulayan belediyelerden biri olduklarını ifade eden Göksu, hayata geçirecekleri projeleri vatandaşlara anlattı.


60 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRDÜK

Esenler’in kentsel dönüşümde sadece Türkiye’de değil dünyada da fark yarattığını ifade eden Göksu, “Esenler sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler’de 60 bin adet konut dönüşümü yapıldı. Yeterli mi? Elbette hayır. Esenler’in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Esenler’de olası bir depremde ‘Devlet nerede’ dedirtmek istemiyoruz” dedi.


KİRACILAR İÇİN 1000 SOSYAL KONUT

Esenler’de tek bir riskli konut kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüme devam edeceklerini belirten Göksu, “Bizim kentsel dönüşüm proje alanımızda kalan ve 10 yıldan fazla Esenler'de oturan kiracılara 1.000 sosyal konut yapıp teslim edeceğiz” şeklinde konuştu. Esenler’de 2,6 milyon metrekarelik 2 yeni millet bahçesinin yapımını sürdürdüklerini belirten Göksu, “10 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. Hepsinin yeri belli” ifadelerini kullandı.


ÜCRETSİZ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU

İhtiyaç sahibi gençlere çeyiz desteği vereceklerini vurgulayan Mehmet Tevfik Göksu, “İhtiyaç sahibi gençlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Her aileye bir aile danışmanı atıyoruz. O ailenin bütün sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca, Esenler'de bütün İstanbulluların istifade edeceğiz büyük bir nikâh sarayı inşa ediyoruz. 2019 ile birlikte rafta kaldı inşallah raftan indirip hayata geçiriyoruz. Belediye düğün salonu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi herkese bedava olacak” şeklinde konuştu.


#AK Parti
#Tevfik Göksu
#Esenler
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