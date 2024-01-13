Dönüşüme tam destek

Kurum, başka bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de “Nisan’da kurtulacağız. Biz Beykoz’da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir’de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız.” diye konuştu. Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.





İstanbul zirvesi

Başkent Ankara’da 14 Ocak’ta kalan büyükşehir ve il adaylarını tanıtacak olan AK Parti, yerel seçim hazırlıklarında son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurmay heyetini İstanbul gündemiyle dün mega kentte topladı. Zirveye AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da katıldı. İstanbul’da yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için bütüncül bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilçelerde gösterilecek isimler masaya yatırıldı.





OCAK SONU BİTECEK

AK Parti, önümüzdeki hafta ilçe adaylarını da duyurmaya başlayacak. Tüm ilçeler ocak sonuna kadar bitecek. Metropol illerin ilçelerini Erdoğan açıklayacak.





Her kesim manifestoda

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı ve 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak 8 başlıktan oluşan beyannamesi tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. Kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dilin hakim olacağı “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” başlıklı beyannamede dirençli şehirler ile çevreye duyarlı belediyecilik öne çıkıyor. Yeni Şafak’ın içeriğine ilişkin edindiği bilgilere göre beyannamede şu detayların olması bekleniyor.





UYUM İÇİN YENİ KÖY KANUNU

Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir Köy Kanunu’nun hazırlanması öngörülüyor. Yürünebilir şehir projesi de diğer bir detay. Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, “bisiklet dostu” sokaklar ile insanlar çevreci yaşam konusunda bilgilendirilerek, buna göre programlama yapılacak.





BELEDİYE TARIMI

Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları, şehirlerde serinleme etkisi de oluşturacak. Şehir bostanları da yeşil yaşamın unsurlarından biri olacak. İş hayatına atılamayan gençler için de farklı projelere yer verilecek. Gençler için mesleki eğitim ve kurs faaliyetleri mevcut duruma göre arttırılacak. Genç kooperatifleri kurularak girişimci gençler bir araya getirilecek. AK Parti, tüm beyannamelerinde olduğu gibi bu kez de yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıklar açacak.





SOSYAL DOKU HARİTALARI

Engelli vatandaşlar için de engelsiz yaşam merkezleri adı altında yeni bir model geliştirilecek. Sosyal yardımlar dönüşecek. Saha çalışmaları ile eğitim ve kültürel yapı, iş ve istihdam, hastalık ve engellilik, konut ve iletişim, yardım ihtiyacı ve öncelikleri gibi bütün şehri detaylı tanımaya yönelik bir şehir envanteri çıkartılıp, “sosyal doku haritaları” oluşturulacak.



