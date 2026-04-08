Dört ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi. 4 Nisan’da Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 euro, 450 riyal, 169 bin 500 TL nakit para, yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklanırken 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







