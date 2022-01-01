Gündem Dosyaların yüzde 95i sonuçlandı OHAL Komisyonunda son 6 bin dosya
ANKARA

Dosyaların yüzde 95’i sonuçlandı: OHAL Komisyonu'nda son 6 bin dosya

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis’te kurulan OHAL Komisyonu, 126 bin 783 başvurudan 120 bin 703’ünü karara bağladı. Başvuruların 104 bin 463’ünü reddeden komisyon, 16 bin 60’ını ise kabul etti. 6 bin 80 dosyada ise inceleme sürüyor. Örgüt elebaşı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’da destek mahiyetinde işlem yapanların oranının yüzde 40 olduğu öğrenildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Dosyaların yüzde 95’i sonuçlandı: OHAL Komisyonunda son 6 bin dosya
OHAL Komisyonu başvuruların yüzde 95’ini karara bağladı.

Dört yıldır dosyalar hakkında karar veren OHAL Komisyonu, yapılan başvuruların yüzde 95’ini tamamladı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından TBMM’de kabul edilen OHAL kapsamında çıkarılan 17 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

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YÜZDE 95’İ SONUÇLANDI

  • Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonuna 126 bin 783 müracaat gerçekleştirildi. 22 Aralık 2017’den itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, başvuruların 120 bin 703’ünü karara bağladı. Başvuruların 104 bin 463’ünü reddeden Komisyon, 16 bin 60’ını ise kabul etti. 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor. Komisyon, böylece karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yüzde 95’ini sonuçlandırmış oldu.

RET GEREKÇESİ ÖRGÜTLE İRTİBAT

104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcut. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı ise yüzde 53.

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BANK ASYA, BYLOCK…

  • Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’da destek mahiyetinde işlem yapanların oranının yüzde 40 olduğu öğrenildi. Ret kararlarındaki başlıca kriterlerden olan ByLock kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 olarak gözlemlendi.

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