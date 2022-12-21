Dr. Aylin Sözer cinayetinde karar

İstanbul Maltepe’de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48) cinayetiyle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız ve suç ortağı olduğu tespit edilen kardeşi Murat Delbe hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin hırsızlık, yağma ve yakalanmamak için işlendiği tespiti yapıldı. Dr. Aylin Sözer’in aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

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CİNAYETTEN BİR AY ÖNCE DÖVÜP KARTINI ÇALMIŞ

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın, maktul Aylin Sözer’in birbirlerini tanıdığı, geçmişe dayalı arkadaş oldukları, çeşitli tarihlerde aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Aylin Sözer’i darp ettiği ve kredi kartını rızası dışında aldığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 29 Aralık 2020 tarihinde saat 08.48’de evine geldiği Aylin Sözer’i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan asistanı Serkan Yaman’a mesajlar göndererek para transfer işlemleri yapmaya çalıştığı, ardından diğer şüpheli Murat Delbe’nin gönderdiği IBAN’a para göndermeye çalıştığı, evi yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği anlaşıldı.

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HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇUNU GİZLEYEREK YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın maktul Aylin Sözer’i hırsızlık, kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yağma suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için öldürdüğü tespiti yapıldı. Kemal Ayyıldız’ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede para sıkıntısı çektiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtilen iddianamede, bu nedenle de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın Aylin Sözer’in evine gelirken bir şeyler taşıdığı için belini tutarak yürüdüğü Aylin Sözer’i öldürmeye sebat ve şartsız olarak karar verdiği belirtildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FOTOĞRAF 9 İstanbul Maltepede üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldızın cinayet öncesi görüntüleri bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldızın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görüldü. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldızın üzerinden de Sözere ait ziynet eşyaları çıkmıştı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldızın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldızın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı İstanbul Maltepe'de dün akademisyen Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cinayetin ardından Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahsın, binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Olaya hırsızlık süsü vermek isteyen zanlının üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

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