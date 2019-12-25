Gündem Düdüklü tencere bomba gibi patladı 2 kişi yaralandı
ADİYAMAN

Adıyaman haberleri: Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı

Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da sabahın erken saatlerinde bir lokantada patlayan düdüklü tencere ortalığı savaş alanına çevirirken, olayda 2 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anlatan mahalle sakinlerinden Cihad Cello, sabahın erken saatinde bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını ve iş yerine geldiklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Patlayan düdüklü tencere etrafa zarar verdi.
Patlayan düdüklü tencere etrafa zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi Ziya Gölkap Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Nebil Sahol’un işletti lokantada bulunan düdüklü tencere, çorba pişirildiği esnada bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları etrafa saçıldı.

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Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Yüksek sesle patlaması sonucunda mahalle sakinleri yataklarından fırladı

Patlama sırasında iş yerinde bulunan işletme sahibi Nebil Sahol ile kızı Ruba Sahol yaralandı. Düdüklü tencerenin yüksek sesle patlaması sonucunda mahalle sakinleri yataklarından fırlayarak lokantaya geldi.

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Buradaki yaralıları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar patlayan düdüklü tencerenin sesini duydukları gibi geldiler.

Tedavi altına alınan baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

Hastanede tedavi altına alınan baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anlatan mahalle sakinlerinden Cihad Cello, sabahın erken saatinde bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını ve iş yerine geldiklerini söyledi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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