Adıyaman haberleri: Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı Adıyaman’da sabahın erken saatlerinde bir lokantada patlayan düdüklü tencere ortalığı savaş alanına çevirirken, olayda 2 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anlatan mahalle sakinlerinden Cihad Cello, sabahın erken saatinde bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını ve iş yerine geldiklerini söyledi.

Haber Merkezi 25 Aralık 2019, 10:18 Son Güncelleme: 25 Aralık 2019, 10:19 İHA