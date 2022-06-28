Gündem Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi
ANTALYA

Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 6 kişiye toplam 10 bin 710 lira idari para cezası uygulandı.

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Haber Merkezi AA
Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi
Arşiv.

Kumluca'da bir düğün konvoyunda silahla ateş edildiği ihbarını değerlendiren ekipler, Ahmet Aliağa Bulvarı Sanayi Sitesi yakınlarında konvoyu durdurdu.

  • Konvoydaki üç araçtan Ç.A, S.S, B.Y, H.A, E.B. ve F.Y'nin silahla ateş ettiğini tespit eden ekipler, 6 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda ise 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu kartuş, 6 av tüfeği fişeği ve araç içinde kovan ve boş kartuşlar ele geçirildi.

  • İfadeleri alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçundan işlem başlatılırken, ayrıca toplam 10 bin 710 lira idari para cezası da uygulandı.

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