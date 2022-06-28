Düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 6 kişiye toplam 10 bin 700 lira ceza verildi

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20 bin öğretmenin yarısı İstanbul’a

Bu yıl atanacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul'da görev alması planlanıyor. Yeni okullar ile, 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıkarken, atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlıkla okul öncesi olması bekleniyor.