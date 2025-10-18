Yeni Şafak
Düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahıslara ateş etti: Beş kişi yaralandı

23:3518/10/2025, Cumartesi
IHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde, düğün salonu önünde babasıyla tartışan kişilere tabancayla ateş açan 14 yaşındaki İ.E., 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahıslara tabancayla ateş açan 14 yaşındaki şüpheli, 5 kişiyi yaraladı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertugrul Gazi Caddesi’ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


