İstanbul'da sokak ortasında infaz: Bir ölü üç yaralı

22:5918/10/2025, Cumartesi
DHA
İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen dört arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

İstanbul Esenyurt ilçesinde sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



