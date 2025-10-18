Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da akılalmaz olay: Faslı turist çifte fidye tuzağı

İstanbul'da akılalmaz olay: Faslı turist çifte fidye tuzağı

12:5718/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Turist çifte 4 gün boyunca kâbusu yaşattı.
Turist çifte 4 gün boyunca kâbusu yaşattı.

İstanbul Eyüpsultan'da, inşaat halindeki binanda rehin tutulan Fas uyruklu A.H.(30) ve nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken olayın ardından yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da, fidye için Faslı nişanlı çiftin rehin alınmasına ilişkin yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim'de Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir evden kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine hareket etti.

Ekipler, kavga ihbarı verilen dairenin sokağa bakan penceresinden dışarıya sarkıp el işareti yaparak yardım isteyen kişiyi kurtarırken, daireden kaçmak için pencereden atlayarak bacağı kırılan kadını da sağlık ekiplerine teslim etti.

Dört gün rehin tutmuşlar

Fas uyruklu mağdur A.H'nin beyanına göre, nişanlısıyla yaklaşık 4 gün önce Fas'tan İstanbul Havalimanı'na gelen çifti, tanımadıkları Afganistan uyruklu zanlının kaçırıp bahse konu adreste 4 gün boyunca rehin aldığı ve darbettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin, A.H. ve nişanlısının Fas'taki ailelerini arayıp fidye istediği belirlenirken, kadının pencereden atlaması, A.H'nin de pencereye çıkıp yardım istemesi üzerine şüphelilerin kaçtığı öğrenildi.

Ekiplerce, zanlıların kaçış yönleri dikkate alınarak yapılan çalışmada, olayın şüphelisi Z.Ş. (18) Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin, üst aramasında mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu ve bin 100 lira ele geçirildi.

Mağdurların rehin alındığı inşaat halindeki dairede de 4 cep telefonu, kama olarak tarif edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



#İstanbul
#Rehine
#fidye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?