20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari kent merkezinde yakalandı

Yapılan incelemelerde A.B., isimli şahsın ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından’ 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.