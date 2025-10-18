Yeni Şafak
20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari kent merkezinde yakalandı

11:1318/10/2025, Cumartesi
IHA
Farklı suçlardan 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da farklı suçlardan 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Yapılan incelemelerde A.B., isimli şahsın ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından’ 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.


Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




