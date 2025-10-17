Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçundan 21 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
