Online damat: Düğününe görüntülü arama ile katıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya’da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı.

8 SAAT TAKİP ETTİ



Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya’da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan katip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

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"VİZE ALAMADIĞIM İÇİN DÜĞÜNÜME KATILAMADIM"



Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, “Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya’da ve Sivas’ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya’da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas’ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız” dedi.

FOTOĞRAF 6 Brezilya’nın kuzeydoğusunda yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu sayının 100’ü aşabileceğini söylerken, yüzlerce kurtarma ekibi kaybolduğu tespit edilen 26 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira, hükümetin olağanüstü hal ilan eden belediyelere fon sağlamak üzere harekete geçtiğini belirtti. Ferreira ayrıca, felaketten etkilenen kentler için yeni bir kredi limitinin oluşturulduğunu da sözlerine ekledi. \"Amacımız aileleri rahat ettirmek\"<br>Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün felaketten en çok etkilenen eyalet olan Pernambuco’nun başkenti Recife ile Jaboatao dos Guararapes kentini ziyaret etmişti.<br> Bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bolsonaro, alandaki ıslak zemin nedeniyle helikopterin iniş yapamadığını belirtirken, “Maalesef, bu felaketler kıta büyüklüğündeki bir ülkede oluyor. Gerçekten çok üzgünüz. Ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. En büyük amacımız, aileleri rahat ettirmek ve nüfusa maddi katkı sağlamak” dedi. Brezilya'da toprak kayması: Can kaybı 90’ı aştı Brezilya'da toprak kayması: Can kaybı 90’ı aştı Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.<br><br> Kendisinin bu işe yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Doğan, \"Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz\" \"Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür.\" dedi. Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, \"Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim.\" şeklinde konuştu. Kasiyerliği bıraktı bu işe girdi: Şimdi yıllık geliri 800 bin lira Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan Doğan, çilek üretimi işine girdi.. Genç girişimci yıllık kazancının 800 bin TL'yi bulduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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