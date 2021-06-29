Gündem Dündara The Marmara göndermesi Yayın yönetmenliği istedin
ANKARA

Dündar’a The Marmara göndermesi: Yayın yönetmenliği istedin

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, kendisini “Halk TV’de gazetecileri eşya gibi kapı önüne koymakla” suçlayan Uğur Dündar’a cevap verdi. Baykal, "The Marmara Otel’de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman ‘Tek kuruş almadım’ diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi. Ege Bölgesi’nde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dündar’a The Marmara göndermesi: Yayın yönetmenliği istedin
Uğur Dündar

Yandaş medyada kavgalara bu kez Uğur Dündar-Aslı Baykal polemiği eklendi. İkili arasındaki kavgayı Dündar’ın Halk TV hakkında attığı tweet ateşledi. Dündar, “Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV’den bu nedenle ayrılmıştım” paylaşımında bulundu. Dündar, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV’den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV’nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok” demişti.

Aslı Baykal
Aslı Baykal

Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti
HAYAT
Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti

GYY OLMAK İSTEMİŞ

  • Aslı Baykal ise Uğur Dündar’ın kendisiyle ilgili tweet attığını, kendisini engellediği için hesabından cevap yazamadığını söyleyerek “Cevabım şudur:” diye başlayan bir paylaşımda bulundu. “Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır” diyen Baykal, bir de ilginç iddiada bulundu. Baykal’ın iddiası şöyle: “The Marmara Otel’de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz. Reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman ‘Tek kuruş almadım’ diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi. Ege Bölgesi’nde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı.”

Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme
Abone Ol Google News
Şehit orman işçisine acı veda

Şehit orman işçisine acı veda

​Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış.
Ayağının altından kaçırdı

Ayağının altından kaçırdı

​İspanya kalecisinden EURO 2020'de unutulmayacak hata.
Şampiyonu elediler

Şampiyonu elediler

Penaltılarda favori gösterilen Fransa'yı elediler.

Bakanlık son 24 saatin detaylı verilerini açıkladı.

​Diyanet'ten otobüs firmalarına mola uyarısı.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

EURO 2020'de <br>nefes kesen maç

EURO 2020'de
nefes kesen maç

​Sekiz golün atıldığı maçta İspanya tur atladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den<br>müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'den
müjdeli haber geldi

​Sarı lacivertli kulüpten 'teknik direktör' açıklaması.

​Güncel haritada dikkat çeken detaylar.

4 ülkeden gelenlerden de PCR testi istenecek.

​İngiltere'nin başkentindeki metro istasyonunda büyük panik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.