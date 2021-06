Dündar’a The Marmara göndermesi: Yayın yönetmenliği istedin Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, kendisini “Halk TV’de gazetecileri eşya gibi kapı önüne koymakla” suçlayan Uğur Dündar’a cevap verdi. Baykal, "The Marmara Otel’de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman ‘Tek kuruş almadım’ diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi. Ege Bölgesi’nde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 00:00 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 04:17 Yeni Şafak