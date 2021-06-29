Dündar’a The Marmara göndermesi: Yayın yönetmenliği istedin

Yandaş medyada kavgalara bu kez Uğur Dündar-Aslı Baykal polemiği eklendi. İkili arasındaki kavgayı Dündar’ın Halk TV hakkında attığı tweet ateşledi. Dündar, “Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV’den bu nedenle ayrılmıştım” paylaşımında bulundu. Dündar, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV’den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV’nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok” demişti.

Aslı Baykal

REKLAM

HAYAT Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti

GYY OLMAK İSTEMİŞ

Aslı Baykal ise Uğur Dündar’ın kendisiyle ilgili tweet attığını, kendisini engellediği için hesabından cevap yazamadığını söyleyerek “Cevabım şudur:” diye başlayan bir paylaşımda bulundu. “Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır” diyen Baykal, bir de ilginç iddiada bulundu. Baykal’ın iddiası şöyle: “The Marmara Otel’de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz. Reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman ‘Tek kuruş almadım’ diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi. Ege Bölgesi’nde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı.”