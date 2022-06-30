Gündem Dünya övüyor muhalefet eleştiriyor Türkiyenin istediğini aldığı Madrid zirvesini hezimet olarak gördüler
POLİTİKA

Dünya övüyor muhalefet eleştiriyor: Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesini hezimet olarak gördüler

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul etti. Yapılan anlaşma sonrası iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu ve Türkiye'nin istediğini alması dünya basınında geniş yankı uyandırarak 'zafer olarak' yorumlandı. Ancak durumu hazmedemeyen muhalefet liderleri Türkiye'nin diplomatik başarısını hezimet olarak nitelendirmekten geri durmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya övüyor muhalefet eleştiriyor: Türkiyenin istediğini aldığı Madrid zirvesini hezimet olarak gördüler
Kılıçdaroğlu-Akşener

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü. Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.

  • İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
OYNAT 00:54
Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.

AKŞENER: BU BİR TAVİZDİR

Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşener'i rahatsız etti
GÜNDEM
Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi Akşener'i rahatsız etti

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN YELKENERİ İNDİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şu açıklamayı yaptı: "Erdoğan henüz iç politika nedir, dış politika nedir bunun ayrımına varmış değil. İçerideki bir vatandaşa hitap eder gibi konuşuyor. Yurt dışına gittiği zaman da yelkenleri indiriyor. Onlar ne derse altına imzayı basıyor. Suudi Arabistan’a, Yunanistan’a, İsrail’e neler söylediler. Ne oldu sonra? Dışişleri Bakanlığı’nın bir diplomasi geleneği vardır. Uzun yıllar yurt dışında değişik ülkelerde deneyim kazanıp büyükelçiliğe gelen insanlar, önemli görevler yapan isimler vardı. Dışişleri Bakanlığı’nın fonksiyonunu reddediyorsunuz. “Monşer” diyerek onları aşağıladınız. Bunların yerine rüşvetçi, partici, eski milletvekillerini büyükelçi atadınız, işleyiş bozuldu."

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