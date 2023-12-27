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Dünyaca sadece 700 tane vardı: Antalya'da korkunç şekilde bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde giden vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaştı. Kumların üzerinde yatan Akdeniz fokunu görenler, hemen ekipleri aradı. Yapılan incelemede Akdeniz fokunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

15:49 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:49 - 27/12/2023 Çarşamba
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'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu. Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, fokun ölü olduğunu tespit etti.


Ay, teknesiyle ölü foku Konyaaltı Plajı'na çıkardı. Plaja gelen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da fok üzerinde inceleme yaptı.



Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında


Fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz foklarının dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.


Dünyada yaklaşık 700 Akdeniz fokunun kaldığının tahmin edildiğine belirten Gökoğlu, bu fokların da büyük çoğunluğunun Türkiye kıyılarında yaşadığını kaydetti.


Ölen fokun genç bir birey olduğunu anlatan Gökoğlu, "Büyük bir ihtimalle balıkçı ağına takılması nedeniyle ölmüş. Yüzgeçlerinde balıkçı ağı izleri var. Çok üzücü." dedi.




#Antalya
#Akdeniz
#Akdeniz foku
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