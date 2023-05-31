|
Gündem

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri devam ediyor

Dünya liderlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikleri sürüyor.

13:24 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Ülke liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Ülke liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Libya
Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Cibuti
Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a hitaben,
"Sizin liderliğinizde Türkiye, büyük güçler arasındaki kalkınma başarı modellerine iz bıraktı"
ifadesini kullandı.
Uganda
Devlet Başkanı Yoweri Museveni de yaptığı yazılı açıklamada, Uganda halkı ve devleti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak
"Uganda ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara uygun olarak iki ülke arasındaki ikili ilişkilere sarsılmaz desteğimizi yineliyorum"
ifadesine yer verdi.
Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) KDP lideri Mesut Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.
Arap Birliği
Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yayımladığı tebrik mesajında,
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizi içtenlikle tebrik ediyor, size ve Türk halkına başarı ve refah diliyorum"
ifadesini kullandı.

  • Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, "Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği
(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ve Çekya Başbakanı Petr Fiala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayanlar arasındaydı.

İsveç
Başbakanı Ulf Kristersson, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi,
İtalya
Başbakanı Giorgia Meloni,
Katar
Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,
KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel,
Kosova
Başbakanı Albin Kurti,
Belçika
Başbakanı Alexander de Croo,
Kosova
Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,
Kuveyt
Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah,
Libya
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe,
Lübnan
Başbakanı Necib Mikati,
Macaristan
Başbakanı Viktor Orban,
Mısır
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
Moldova
Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah,
NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Norveç
Başbakanı Jonas Gahr Store,
Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,
Pakistan
Başbakanı Şahbaz Şerif,
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Senegal
Cumhurbaşkanı Macky Sall,
Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
Somali
Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud,
Sudan
Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan,
Suriye
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat,
Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev,
Ukrayna
Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’a tebrik mesajı iletmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Fas Kralı 6. Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletenler arasındaydı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Şili Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları yazılı açıklamalar ile Erdoğan'ı kutladı.


  • Daha önce tebrik mesajları ileten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla da arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.


#Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikler
#Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#seçim tebrikleri
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nail Olpak kimdir?