Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri devam ediyor

Ülke liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
- Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, "Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Fas Kralı 6. Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletenler arasındaydı.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Şili Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları yazılı açıklamalar ile Erdoğan'ı kutladı.
- Daha önce tebrik mesajları ileten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla da arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.