Dünyanın gözü bu zirvede: ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi’nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Zirvede NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Türkiye’nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

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BİDEN'DAN TEŞEKKÜR

Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İHA

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