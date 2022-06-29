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POLİTİKA

Dünyanın gözü bu zirvede: ABD Başkanı Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın gözü bu zirvede: ABD Başkanı Joe Bidendan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi.

İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi’nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Zirvede NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Türkiye’nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

  • Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

İHA

BİDEN'DAN TEŞEKKÜR

Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeden ilk kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.


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