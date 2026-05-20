Dünyanın rengi Başakşehir’de buluştu: İbn Haldun'da 'Uluslararası Öğrenci Günü' çoşkusu

İbn Haldun Üniversitesi’nin, üniversitelerin kültürlerarası diyalog ve barış için hayati bir platform olduğu vizyonuyla hayata geçirdiği "I. Uluslararası Öğrenci Günü", Başakşehir Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri ortak toplumsal değerler etrafında birleştirmeyi, empati ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, küresel ölçekte büyük ses getirdi.

Sabah saat 09:00’da başlayan programın açılış konuşmalarını, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan yaptı. Pek çok büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisinin de yakından takip ettiği organizasyona, Nijerya Sanat, Kültür, Turizm ve Kreatif Ekonomi Bakanı Hannatu Musa Musawa ana tema konuşmasıyla vizyoner bir perspektif sundu. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ise gönderdiği özel video mesajla küresel topluluğa seslendi. Etkinlik, protokol konuşmalarının ardından düzenlenen "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma" başlıklı panel oturumuyla akademik bir derinlik kazandı.