Duran: Şehitlerimizin naaşları arama kurtarma ve kaza kırım heyeti ile birlikte ülkemize getirilecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri uçak ile ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti. Açıklamasında, “Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.” ifadelerine yer verdi.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin, şehit askerlerin naaşlarını tespit ve nakil çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, olayın nedenine ilişkin kaza kırım incelemesinin tamamlanmasının ardından detaylı bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.