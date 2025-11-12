Duran: Şehitlerimizin naaşları arama kurtarma ve kaza kırım heyeti ile birlikte ülkemize getirilecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti. Açıklamasında, “Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.” ifadelerine yer verdi.