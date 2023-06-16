Duruşmaya getirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmazken, diğer sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar suç oluşmadığını, iddiaları kabul etmediklerini söyleyerek beraat talep etti. İmamoğlu’nun bir sonraki duruşmada hazır bulunması kararını veren mahkeme heyeti duruşmayı 30 Kasım tarihine erteledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK

Mahkeme ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihinde ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer 6 sanığın ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları belirtilmişti.

SAVCILIK SİYASİ YASAK İSTİYOR

İddianamede, sanıkların kamu kurumu olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve bu tutarda kamu zararına neden oldukları öne sürülmüştü. Savcılık, sanıklar için ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemenin yanı sıra İmamoğlu hakkında TCK’nın siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması istenmişti.







