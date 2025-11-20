Düşen askeri kargo uçağının enkazı getirildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, 20 askerimizin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, özel ekip tarafından TIR'larla Türkiye'ye getirildi. Enkaz parçaları Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde incelenecek. Karakutunun çözümlenmesine de başlandı.
KAYSERİ’DE İNCELENİYOR
Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde inceleneceği belirtildi. Bu arada uçağın karakutusunun çözümlenmesine de başlandı. Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.