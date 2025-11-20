Düşen askeri kargo uçağının enkazı getirildi

20 askerimizin şehit olduğu kazanın ardından oluşturulan “kaza kırım ekibi” çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle TIR'lara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından TIR'larla yurda getirildi.