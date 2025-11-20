Düşen askeri kargo uçağının enkazı getirildi

Yeni Şafak
Enkazın büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından TIR'larla yurda getirildi.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, 20 askerimizin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, özel ekip tarafından TIR'larla Türkiye'ye getirildi. Enkaz parçaları Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde incelenecek. Karakutunun çözümlenmesine de başlandı.

20 askerimizin şehit olduğu kazanın ardından oluşturulan “kaza kırım ekibi” çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle TIR'lara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından TIR'larla yurda getirildi.


KAYSERİ’DE İNCELENİYOR

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde inceleneceği belirtildi. Bu arada uçağın karakutusunun çözümlenmesine de başlandı. Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.


