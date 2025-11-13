Türkiye şehadete yürüyen Mehmetçikler için yasta

Türkiye’ye şehit ateşi düştü. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan TSK’ya ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin acı haberi, gece saatlerinde Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerine ulaştırıldı. İstanbul’dan Kayseri’ye, İzmir’den Balıkesir’e kadar pek çok şehirde acı haberle ocaklara ateş düştü. Bir yanda yürekleri yakan hüzün, diğer yanda vatan uğruna can veren evlatların bıraktığı onur ve gurur... Görev başında şehadete yürüyen Mehmetçikler için yurt genelinde yas havası hâkim.

20 KAHRAMAN

Düşen uçakta şehit olan 20 kahraman askerimiz: Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

CUMA GÜNÜ GELECEĞİM

Şehit Gökhan Korkmaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası 41 yaşındaki Korkmaz'ın terfi alıp Ağustos’ta Yarbay olduğu öğrenildi. Şehit Korkmaz’ın ailesine 'Cuma günü geleceğim' dediği öğrenildi.

BABA OLACAKTI

Şehit Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun Bursa’da ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Hamdi Armağan Kaplan’ın (40) Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki baba evinde büyük hüzün vardı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi. Şehit Kaplan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehit Nihat İlgen'in şehadet haberi Kayseri'ye, Şehit Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir’e, Şehit Burak Özkan’ın acı haberi ise Niğde’deki ailelerine verildi. Haberin ardından evlerin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

BU ACININ TARİFİ YOK

Şehit Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu. Şehit Akın Karakuş’un Sakarya’daki mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet şerbeti içen Karakuş’un, 18 yıllık askeri personel ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Emre Altıok'un memleketi Samsun’daki baba evi ile Kayseri’de yaşayan eşine şehadet haberi verildi.

3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Şehit Emrah Kuran’ın (37) memleketi Muğla’nın Milas ilçesindeki baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Kuran’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

5 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Şehit Burak İbbiği'nin (28) memleketi Çorum'a da ateş düştü.5 yıl önce göreve başladığı belirtilen şehit Burak İbbiği'nin bekar ve 4 kardeş olduğu ifade edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) şahadet haberini alan Konya’daki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Cem Dolapci’nin ise şehadet haberi, Ankara’nın Mamak ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, hüzün ve gurur bir arada yaşandı. Şehit Emre Sayın’ın Balıkesir’deki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin 3’üncü çocuğunun yaklaşık 2 ay önce doğduğunu belirten komşuları yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Senin sıran değildi

Şehit Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine verildi. Oldukça bitap düşen ailede anne Ayşe Mercan’ın ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesini, yakınları teselli etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazırda bekledi. Anne Ayşe Mercan oğlunun şehadetine, “Senin sıran değildi" diyerek feryat etti.

Şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan

En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü belirterek, “Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı” dedi. Özcan, 4 çocuğunun olduğunu ifade ederek, “Diğer 2 asker oğlum da emekli. Nuri çalışıyordu. En büyük tesellim şehit babası olmam” diye konuştu. 54 yaşındaki Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir

Vatan için şehit oldu

Şehit Cüneyt Kandemir'in Ankara'da yaşayan babası Adil Kandemir, “Vatan sağ olsun. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Şehit Pilot Cüneyt’in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiğini söyleyen baba Kandemir, “Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya’ya gitti geldi, gezdi. Dünyayı gezecekti ama kısmet olmadı” diye konuştu.

Şehit İlhan Ongan'ın babası.

Uçak kalkmadan önce görüşmüşler

Şehit İlhan Ongan’ın (31) Bilecik’te oturan babası Ali Ongan oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı. Baba Ali Ongan, “Bana, ‘Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi’ dedi. ‘Ne zaman çıkacaksınız’ dedim, ’Ben gelince seni ararım’ dedi. ‘Gelince ararım’ dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu” dedi.

Şehit Ramazan Yağız

Kök hücreyle hayat kurtardı

Bir şehit haberi de Bursa’ya gitti. Şehit Ramazan Yağız'ın Harmancık ilçesinde yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit Yağız'ın, düşen uçağa binmeden sadece birkaç saat önce, 3 yıl önce şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında paylaşarak andığı ortaya çıktı. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) babası Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını, “Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları” mesajıyla paylaştı. Öte yandan şehit Yağız'ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, 2023 Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastasıyla uyumlu olması sonucu ise naklin gerçekleştiği öğrenildi. Yağız mutluluğunu sosyal medya üzerinden şu sözlerle ifade etti: “Çeşitli testler sonrası nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb’im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah.”

Baba biz dönüyoruz

Şehit İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan baba Ünal Aykut askerlere sarılarak, “Zaten siz de benim oğlumsunuz” diye ağladı. Azerbaycan'da bulunduğu sıra oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesini anlatan baba Aykut, “Son görüşmemiz kazadan bir gün önce. Zannediyorsam akşam 7 sıralarıydı. Telefon ettim, 'Ne yapıyorsun oğlum' dedim. ‘Baba biz dönüyoruz. Şu anda bavulumu hazırlıyorum babacığım' dedi. 'Yarın son parçalar var, onları yükleyeceğiz. Allah'ın izniyle görevimizi başarıyla bitirdik. Bayağıdır özledim, çocuklar da özlemiş' dedi” diye konuştu. Acılı baba Aykut, “Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu. Şunun için mutluyum, vatanı için şehit oldu. En son telefonla konuşmamızda, 'Baba ne yaptınız, tohumları ekebildiniz mi?' dedi. Ben de 'Buraları yağışlı gidiyor ama ektik' dedim" dedi.

Şehit İlker Aykut ailesi ile.























