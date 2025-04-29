Düzce atlı sporun merkezi oluyor: Doğa ile uyumlu tesisler inşa edilecek

Düzce Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Atlı Spor Kulübü Tesisleri Projesi uygulama aşamasına geldi. Mimarisi taş ve ahşap ağırlıklı tasarlanan ve kendi elektriğini üretecek şekilde inşa edilecek tesislerin inşasının bu yıl başlayacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce çok güzel ve kalıcı bir esere kavuşacak” dedi.
Düzce Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ‘Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü’ kapsamında inşa edilecek tesisler için hazırlıklar hızla devam ediyor. Projeye ilişkin Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, teknik personeller ile Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Küçük ve Türkiye Binicilik Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ömer Faruk Kubilay da katıldı. Toplantıda, binicilik tesisleri tasarımında uzmanlığıyla tanınan Mimar Kaan Kutsal Alkan, avan projeye dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
MİMARİSİ DOĞAYLA UYUMLU OLACAK
84 DÖNÜMLÜK ALANDA ATLI SPOR KOMPLEKSİ
BAŞKAN ÖZLÜ: BU YIL İNŞAAT BAŞLIYOR
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projede uygulama aşamasına geçileceğini belirterek, şöyle konuştu:
Düzce Valiliği ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle, aynı zamanda Düzceli iş insanlarının desteğiyle gerçekleştirilecek proje ile Düzce’nin, Türkiye’nin yeni atçılık merkezi olması hedefleniyor.