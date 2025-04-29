Düzce atlı sporun merkezi oluyor: Doğa ile uyumlu tesisler inşa edilecek

Toplam 84 dönüm alan üzerinde iki etapta inşa edilecek tesislerde, ilk etapta; açık ve kapalı manej alanları, ahır birimleri, modern tribünler, pony maneji ve pony ahırları gibi birimler yer alacak. Ayrıca binicilik tutkunlarına yönelik doğayla iç içe sosyal alanlar oluşturularak, hem spor izleme hem de dinlenme imkânı sunulacak. İkinci etapta ise; uluslararası standartlarda bir yarış maneji ve geniş kapasiteli TIR otoparkı planlanıyor.