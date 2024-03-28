Düzce Belediyesi sıfır atık politikasında örnek teşkil ediyor

Düzce Belediyesi Sıfır Atık Politikaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Belediye sorumluluğu altında bulunan ve 300 haneden az toplu konutlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile tespit edildi. Yapılan çalışmalarla konutlar için belirlenen şartlara uyan 29 sitede ikili atık toplama sistemine geçiş yapıldı.

AMAÇ KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK

İlk etapta belirlenen ve konut olarak kullanılan 34 adet siteye Bakanlık Yönetmeliği gereğince Düzce Belediyesi tarafından “İkili Toplama Konteynerleri” yerleştirildi ve toplamda 4 bin 200 haneye hizmet veriyor. 3 bin Litre kapasiteli Mavi Renkli Kumbaralara kağıt, karton, metal, cam, plastik vb. geri dönüşümü mümkün olan atıklar atılacak. Aynı noktaya yerleştirilen yine 3 bin Litre kapasiteli Gri Renkli Kumbaralara ise mutfak atıkları ile geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar atılacak. Böylece hem atık ayrıştırma tesisinde çalışma verimi artacak hem de maddesel geri kazanım geliştirilecek.

“300 HANE ÜZERİNDEKİ SİTELERDE YÖNETİM GEREKENİ YAPMALI”

Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Temizlik İşleri Müdürlüğü, konut olarak kullanılan ve 300 haneden fazla olan toplu yaşam alanlarında yönetim kurullarının kaynağında ayrıştırma yapılması için gerekli donanımı sağlaması gerektiğini belirterek; “bakanlığımızın ilgili yönetmeliği kapsamında 300 haneden az sitelerde ikili toplama ve kaynağında ayrıştırma için gerekli ortamın hazırlanması yerel yönetimlerin sorumluluğu altındadır. Ancak daha fazla haneye sahip yaşam alanlarında kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulması sitedeki yönetimin sorumluluğudur. Bu konuda Düzce genelinde sistemin yaygınlaştırılması amacıyla kurum olarak teşvik etmeye devam edeceğiz. Çevre temizliği açısından ikili toplama sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık ve dikkat rica ediyoruz” şeklinde açıklamada yaptı.

İkili toplama sistemi ilerleyen süreçte şartlara uygunluğu belirlenen diğer yaşam alanlarında da hayata geçirilecek.







