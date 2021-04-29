Düzce'de entübe hasta ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Düzce Üniversitesi’nde tedavi altına alınan hasta, durumu ciddileşince çağrılan ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Hasta hakkında bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "43 yaşındaki hastamızın Kovid nedeniyle akciğerlerinde ödem oluştu. Cihaza bağlı olarak yaşamına devam ediyordu. İleri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’nde yeri ayarlandı.Helikopter ambulansımızda geldi. Hepinizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığımız her türlü ulaşım aracıyla bu topraklarda yaşayan herkese değer veriyor" dedi.
Hasta N.D’nin helikopter ile sevki sırasında yakınları dua ederken, helikopter mürettebatı ise tulumlarını giyerek kendilerini korumaya çalıştı.