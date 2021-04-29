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Gündem Düzcede entübe hasta ambulans helikopterle Ankaraya sevk edildi
DÜZCE TÜRKİYE

Düzce haber: Entübe hasta ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi

Düzce'de entübe hasta ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi

Düzce’de yaklaşık 1 ay önce Kovid-19 tanısıyla Düzce Üniversitesi’nde tedavi altına alınan 43 yaşındaki N.D. isimli kadın hastanın, 15 gün önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınarak tedavisine devam edildi. Ancak hastanın akciğerleri ödem yapınca Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Yoğun Bakım ünitesine sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Düzce haber: Entübe hasta ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi
Düzce Üniversitesi’nde tedavi altına alınan hasta, durumu ciddileşince çağrılan ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Düzce Üniversitesi’nde tedavi altına alınan hasta, durumu ciddileşince çağrılan ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İHA

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Hasta hakkında bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "43 yaşındaki hastamızın Kovid nedeniyle akciğerlerinde ödem oluştu. Cihaza bağlı olarak yaşamına devam ediyordu. İleri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’nde yeri ayarlandı.Helikopter ambulansımızda geldi. Hepinizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığımız her türlü ulaşım aracıyla bu topraklarda yaşayan herkese değer veriyor" dedi.

Hasta N.D’nin helikopter ile sevki sırasında yakınları dua ederken, helikopter mürettebatı ise tulumlarını giyerek kendilerini korumaya çalıştı.

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