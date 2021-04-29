Düzce'de entübe hasta ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da Hindistan varyantı ilk kez görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir' ifadelerini kullandı.