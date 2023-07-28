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Düzce'de feci ölüm: Seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptı

Düzce'de, kamyonun seyir halinde açılan dorse kapağının çarptığı Mehmet Seçkin (73), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Rıdvan Özdoğan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07:48 . 28/07/2023 Cuma
DHA
Seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarpmasıyla öldü

Seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarpmasıyla öldü

Olay, saat 22.00 sıralarında Kazıkoğlu Mahallesi 3913 Sokak’ta meydana geldi. Rıdvan Özdoğan yönetimindeki 81 AK 252 plakalı kamyonun sol tarafındaki dorse kapağı, seyir halindeyken açıldı.


Açılan kapak, bu sırada yolda yürüyen Mehmet Seçkin’in başına çarptı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

 Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Seçkin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Seçkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Rıdvan Özdoğan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Düzce
#Mehmet Seçkin
#Rıdvan Özdoğan
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