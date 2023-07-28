Düzce'de feci ölüm: Seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptı

Seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarpmasıyla öldü
Olay, saat 22.00 sıralarında Kazıkoğlu Mahallesi 3913 Sokak’ta meydana geldi. Rıdvan Özdoğan yönetimindeki 81 AK 252 plakalı kamyonun sol tarafındaki dorse kapağı, seyir halindeyken açıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Seçkin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Seçkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Rıdvan Özdoğan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.