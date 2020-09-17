Düzeni alt üst etme oyunu

Normalleşme anlaşmasına tepki yağıyor. Emekli Büyükelçi Fikret Özer, “Bazı ülkeler, İİT’nin fonksiyonel hale gelmesinden daima çekingen kaldılar. Özellikle ev sahibi durumundaki Suudi Arabistan. Siyasi olarak oranın etkisinden rahatsız. Dolayısıyla İİT’de bir ses yok. İİT, bu durumda iken oradan bir tepki beklemek iyi niyetli olur” dedi. Filistinli Araştırmacı Yazar Said El-Haj de “İİT maalesef çok etkili olamadı. Bölgede İsrail ve ABD öncülüğünde son zamanlarda bir oyun oynanıyor. Bu bölgenin düzenini alt üst etmeyi istiyorlar. Yıllar boyunca İsrail düşman, hısım ve öteki olarak görülüyordu, kabul edilmiyordu. Şu an İsrail ‘bu bölgenin normal bir ülkesidir, komşu bir ülke, iş birliği yapılabilir hatta ittifak kurulabilir’ algısı var hatta ortak düşman var. Onlar kim? Türkiye, İran ve İslami hareketler. Dolayısıyla burada aslında normalleşmeden ziyade ittifak tohumları atılıyor” diye konuştu. Filistinli akademisyen Taha Ouda ise şunları söyledi: “İİT, neden kuruldu? Filistin meselesi için kuruldu. Şimdiye kadar hiçbir icraat yapmadı. Filistinliler, onlardan bir beklenti içinde değil. Filistin halkı ‘hayır’ diyorsa bu anlaşmalar geçersizdir.”