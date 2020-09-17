Düzeni alt üst etme oyunu

Normalleşme anlaşmasına tepki yağıyor. Emekli Büyükelçi Fikret Özer, “Bazı ülkeler, İİT’nin fonksiyonel hale gelmesinden daima çekingen kaldılar. Özellikle ev sahibi durumundaki Suudi Arabistan. Siyasi olarak oranın etkisinden rahatsız. Dolayısıyla İİT’de bir ses yok. İİT, bu durumda iken oradan bir tepki beklemek iyi niyetli olur” dedi. Filistinli Araştırmacı Yazar Said El-Haj de “İİT maalesef çok etkili olamadı. Bölgede İsrail ve ABD öncülüğünde son zamanlarda bir oyun oynanıyor. Bu bölgenin düzenini alt üst etmeyi istiyorlar. Yıllar boyunca İsrail düşman, hısım ve öteki olarak görülüyordu, kabul edilmiyordu. Şu an İsrail ‘bu bölgenin normal bir ülkesidir, komşu bir ülke, iş birliği yapılabilir hatta ittifak kurulabilir’ algısı var hatta ortak düşman var. Onlar kim? Türkiye, İran ve İslami hareketler. Dolayısıyla burada aslında normalleşmeden ziyade ittifak tohumları atılıyor” diye konuştu. Filistinli akademisyen Taha Ouda ise şunları söyledi: “İİT, neden kuruldu? Filistin meselesi için kuruldu. Şimdiye kadar hiçbir icraat yapmadı. Filistinliler, onlardan bir beklenti içinde değil. Filistin halkı ‘hayır’ diyorsa bu anlaşmalar geçersizdir.”

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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