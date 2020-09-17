Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Düzeni alt üst etme oyunu
ANKARA

Düzeni alt üst etme oyunu

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki yağdı. Emekli Büyükelçi Fikret Özer, "Şu an İsrail ‘bu bölgenin normal bir ülkesidir, komşu bir ülke, iş birliği yapılabilir hatta ittifak kurulabilir’ algısı var hatta ortak düşman var. Onlar kim? Türkiye, İran ve İslami hareketler. Dolayısıyla burada aslında normalleşmeden ziyade ittifak tohumları atılıyor" ifadelerini kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Muhammed bin Zayid ve Binyamin Netanyahu
Muhammed bin Zayid ve Binyamin Netanyahu

Normalleşme anlaşmasına tepki yağıyor. Emekli Büyükelçi Fikret Özer, “Bazı ülkeler, İİT’nin fonksiyonel hale gelmesinden daima çekingen kaldılar. Özellikle ev sahibi durumundaki Suudi Arabistan. Siyasi olarak oranın etkisinden rahatsız. Dolayısıyla İİT’de bir ses yok. İİT, bu durumda iken oradan bir tepki beklemek iyi niyetli olur” dedi. Filistinli Araştırmacı Yazar Said El-Haj de “İİT maalesef çok etkili olamadı. Bölgede İsrail ve ABD öncülüğünde son zamanlarda bir oyun oynanıyor. Bu bölgenin düzenini alt üst etmeyi istiyorlar. Yıllar boyunca İsrail düşman, hısım ve öteki olarak görülüyordu, kabul edilmiyordu. Şu an İsrail ‘bu bölgenin normal bir ülkesidir, komşu bir ülke, iş birliği yapılabilir hatta ittifak kurulabilir’ algısı var hatta ortak düşman var. Onlar kim? Türkiye, İran ve İslami hareketler. Dolayısıyla burada aslında normalleşmeden ziyade ittifak tohumları atılıyor” diye konuştu. Filistinli akademisyen Taha Ouda ise şunları söyledi: “İİT, neden kuruldu? Filistin meselesi için kuruldu. Şimdiye kadar hiçbir icraat yapmadı. Filistinliler, onlardan bir beklenti içinde değil. Filistin halkı ‘hayır’ diyorsa bu anlaşmalar geçersizdir.”

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
OYNAT 00:00
BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.

İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı
DÜNYA
İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı
Abone Ol Google News
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

MHP lideri Bahçeli'den sert açıklama.
Bu harita olduğu sürece müzakere olmaz

Bu harita olduğu
sürece müzakere olmaz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Sevilla haritası açıklaması.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​Halil Sezai'nin dört ayrı suçtan ifadesi alınacak.
Sokağa çıkma <br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

Bakan Koca, canlı yayında illeri tek tek açıkladı.
Günün <br>en detaylı tablosu

Günün
en detaylı tablosu

​Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki sayılar.
İki liderden <br>kritik görüşme

İki liderden
kritik görüşme

​Erdoğan ve Merkel, Doğu Akdeniz'i ele aldı.

Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

​Fransa'nın 2.5 milyar euro'luk adliye binasını su bastı.
HES kodu <br>bu yüzden önemli

HES kodu
bu yüzden önemli

​Karantinadan çıkıp otogara gidince yakalandı.
Bakan Soylu duyurdu

Bakan Soylu duyurdu

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem.

İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi

​Türkiye'de tarihi gün: Korona aşısında ilk aşı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.