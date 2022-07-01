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DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi sitelerine erişim engeli getirildi

Amerika’nın Sesi (VoA) ve DW Türkçe’nin internet sitelerine erişim engeli getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu iki kurumun şubat ayında lisans başvurusu yapmasını istemiş ancak kurumlar başvuruda bulunmamıştı

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DW Türkçe ve Amerikanın Sesi sitelerine erişim engeli getirildi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.


Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

ABD merkezli Amerika’nın Sesi (VoA) ve Almanya merkezli
DW Türkçe’nin internet sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararları Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

amerikaninsesi.com'a girilmeye çalışıldığında, "30/06/2022 tarihli ve 2022/7982 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleriyle karşılaşılıyor.

dw.com web sitesinde de kullanıcıları "30/06/2022 tarihli ve 2022/7978 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri karşılıyor.

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