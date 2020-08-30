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EĞİTİM

e-Devlet üzerinden E-Kayıt ile üniversite kaydı nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının üzerine bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor. 2 Eylül'e kadar devam edecek olan üniversite kayıtları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, e-Devlet üzerinden e-Kayıt ile üniversite kaydı nasıl yapılacak? Binlerce öğrencinin merak ettiği soruya ilişkin her bir detayı haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte e-devlet üzerinden e-kayıt sistemi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Üniversiteye yerleşen öğrencileri yeni dönemde kayıtlarını gerçekleştirmeye başladı. 2 Eylül Çarşamba günü sona erecek olan e-kayıt üniversite kaydı işlemleri e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu tarihin uzayıp uzamayacağı konusu belirsiz olduğu için öğrencilerin mutlaka bu tarih kadar işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Peki E-kayıt nasıl yapılıyor? E-devlet üzerinden e-kayıt ile üniversite kaydı sürecine dair tüm detayları anlattık:

Yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

  • e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt işlemini tamamlayacak.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan 'e-Kayıt' uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

E-KAYIT İŞLEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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