Ebrar Sitesi küllerinden doğdu: Bakan Kurum '775 yeni konut inşa edildi' diyerek paylaştı

“Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesinde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi’yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz”