Ebrar Sitesi küllerinden doğdu: Bakan Kurum '775 yeni konut inşa edildi' diyerek paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut tamamlandı. Depremzede Fatih Güneşli, “11 ilde olduğu için hanıma dedim ki; ‘5 yıl, 10 yıl sürer bu. Devletimiz güçlü yapar ama zaman alır.' Toplam 1 yılda güvenilir, oturulabilir durumda şu an” dedi. Bakan Kurum, tamamlanan evleri paylaştı.
Asrın felaketinde Kahramanmaraş şehir merkezinde yer alan Ebrar Sitesi’nde büyük yıkım yaşandı. 8-9 katlı çürük bloklardan oluşan sitede çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından 11 ilde yeniden inşa çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Şubat 2024’te Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçti.
7/24 mesai esasıyla evler bir yıl içinde tamamlandı
Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece - gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97’si iş yeri, 678’i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.