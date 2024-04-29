Edebiyata 'kariyer' dokunuşu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat taslağında, Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrencilerin kariyer planlamasına yönelik içeriklere de yer verdi. Bu dersin zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları için süre ayrılacak. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanacak ve yıllık planlarda ifade edilecek.