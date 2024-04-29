Edebiyata 'kariyer' dokunuşu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat taslağında, Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrencilerin kariyer planlamasına yönelik içeriklere de yer verdi. Bu dersin zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları için süre ayrılacak. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanacak ve yıllık planlarda ifade edilecek.
HAYALLERİNDEKİ YARIN
10. sınıf düzeyinde belirlenen ders saatleri ise öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edecek şekilde kullanılacak. Planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülecek. Kariyer planlaması doğrudan ders ile bağlantılı şekilde yürütülecek. Ders kapsamında yapılacak yazma uygulamalarında öğrenciden geleceğe dair planları ile ilgili yazı yazması istenecek. Bu mesleklerden hangilerinin kendi kariyerleri açısından uygun olabileceğine dair görüşleri alınacak. Öğrencilerden “Hayalimdeki Yarın” temasının kendilerinde uyandırdığı çağrışımları açıklaması istenecek.