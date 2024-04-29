|
Gündem

Edebiyata 'kariyer' dokunuşu

Türk dili ve edebiyatı dersinde "Hayalimdeki Yarın" temasıyla öğrencilerden kariyer planlamalarını yazıya dökmeleri istenecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:51 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredat taslağında, Türk dili ve edebiyatı dersinde öğrencilerin kariyer planlamasına yönelik içeriklere de yer verdi. Bu dersin zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları için süre ayrılacak. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanacak ve yıllık planlarda ifade edilecek.

HAYALLERİNDEKİ YARIN

10. sınıf düzeyinde belirlenen ders saatleri ise öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edecek şekilde kullanılacak. Planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülecek. Kariyer planlaması doğrudan ders ile bağlantılı şekilde yürütülecek. Ders kapsamında yapılacak yazma uygulamalarında öğrenciden geleceğe dair planları ile ilgili yazı yazması istenecek. Bu mesleklerden hangilerinin kendi kariyerleri açısından uygun olabileceğine dair görüşleri alınacak. Öğrencilerden “Hayalimdeki Yarın” temasının kendilerinde uyandırdığı çağrışımları açıklaması istenecek.



#MEB
#Eğitim
#Aktüel
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp Web nedir: 2024 Whatsapp Web kullanımı